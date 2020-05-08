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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:25:38 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 292.960 1,81
BIST ANKARA 171.146 -0,79
BIST ANTALYA 92.194 0,15
BIST BALIKESİR 117.840 -0,09
BIST BURSA 177.495 0,10
BIST DENIZLI 158.120 -0,65
BIST ISTANBUL 100.813 0,28
BIST IZMIR 208.477 0,03
BIST KAYSERI 432.318 -0,03
BIST KOCAELI 204.568 0,94
BIST KONYA 88.984 1,57
BIST TEKIRDAĞ 561.372 -1,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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