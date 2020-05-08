Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|292.960
|1,81
|BIST ANKARA
|171.146
|-0,79
|BIST ANTALYA
|92.194
|0,15
|BIST BALIKESİR
|117.840
|-0,09
|BIST BURSA
|177.495
|0,10
|BIST DENIZLI
|158.120
|-0,65
|BIST ISTANBUL
|100.813
|0,28
|BIST IZMIR
|208.477
|0,03
|BIST KAYSERI
|432.318
|-0,03
|BIST KOCAELI
|204.568
|0,94
|BIST KONYA
|88.984
|1,57
|BIST TEKIRDAĞ
|561.372
|-1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)