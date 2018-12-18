0553 313 94 23

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

18 Aralık 2018 Salı 13:25
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası260.005.324
Türk Hava Yolları236.814.048
ASELSAN118.503.032
Halkbank105.472.840
Vakıflar Bankası72.752.470
Kardemir (D)57.288.465
Petkim54.837.303
ICBC Turkey Bank53.477.850
Çemaş Döküm52.997.697
Turkcell49.494.262
Tüpraş48.748.609
Akbank43.712.065
Ereğli Demir Çelik41.499.030
Koza Madencilik36.865.425
Türk Telekom35.523.439
İş Bankası (C)33.631.969
Yapı ve Kredi Bank.30.123.987
Sasa Polyester29.925.559
Şok Marketler29.663.575
Bim Mağazalar27.146.191

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:25
  1. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
    1. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    2. Deklanşörlere fair play için basılacak
    3. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    4. İran'ın ikinci yaptırımlardan önceki..
    5. Sarhoş sanılan kişinin kafasından..
    6. 6 çocuk babasıydı... Gözyaşları içinde..
    7. Cenevre'deki Suriye konulu bakanlar..
    8. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    9. Eski HDP'li vekil gözaltına alındı
    10. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    11. FETÖ'nün firari "askeri öğrenci..
    12. Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi..
    13. MESKİ açıkladı! 48 saat su kesintisi..
    14. Hepsiburada'dan "Modanın Yıldız..
    15. "Bizi bu inanç şampiyon yapacak"
    16. İstanbul'da okul çevrelerinde asayiş..
    17. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    18. Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonası'na..
    19. Meteoroloji kayıtlarına girdi: Türkiye..
    20. Doktor ihmalinden ölüm iddiasıyla..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...