Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması18 Aralık 2018 Salı 13:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|260.005.324
|Türk Hava Yolları
|236.814.048
|ASELSAN
|118.503.032
|Halkbank
|105.472.840
|Vakıflar Bankası
|72.752.470
|Kardemir (D)
|57.288.465
|Petkim
|54.837.303
|ICBC Turkey Bank
|53.477.850
|Çemaş Döküm
|52.997.697
|Turkcell
|49.494.262
|Tüpraş
|48.748.609
|Akbank
|43.712.065
|Ereğli Demir Çelik
|41.499.030
|Koza Madencilik
|36.865.425
|Türk Telekom
|35.523.439
|İş Bankası (C)
|33.631.969
|Yapı ve Kredi Bank.
|30.123.987
|Sasa Polyester
|29.925.559
|Şok Marketler
|29.663.575
|Bim Mağazalar
|27.146.191
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUM YAZ