Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 260.005.324 Türk Hava Yolları 236.814.048 ASELSAN 118.503.032 Halkbank 105.472.840 Vakıflar Bankası 72.752.470 Kardemir (D) 57.288.465 Petkim 54.837.303 ICBC Turkey Bank 53.477.850 Çemaş Döküm 52.997.697 Turkcell 49.494.262 Tüpraş 48.748.609 Akbank 43.712.065 Ereğli Demir Çelik 41.499.030 Koza Madencilik 36.865.425 Türk Telekom 35.523.439 İş Bankası (C) 33.631.969 Yapı ve Kredi Bank. 30.123.987 Sasa Polyester 29.925.559 Şok Marketler 29.663.575 Bim Mağazalar 27.146.191

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)