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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:37:16 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları1.556.253.876
Koza Altın829.675.576
Karsan Otomotiv677.434.525
Emlak Konut GMYO567.690.424
Garanti Bankası496.844.331
Şişe Cam437.103.129
Kardemir (D)422.910.418
Tekfen Holding387.345.285
Petkim385.717.818
Turkcell346.079.871
Türk Hava Yolları340.124.309
Yapı ve Kredi Bankası333.809.721
Otokar308.298.994
Koza Madencilik307.245.780
Akbank280.988.122
GSD Holding257.121.958
İş GMYO255.763.719
Odaş Elektrik254.389.193
Alarko Holding212.186.051
Ereğli Demir Çelik206.780.044

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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