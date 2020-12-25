  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:36:31 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları1.172.205.160
Koza Altın797.436.075
Koza Madencilik510.630.122
Şişe Cam422.668.217
Eczacıbaşı İlaç372.029.930
İpek Doğal Enerji305.914.624
Odaş Elektrik248.311.863
Şekerbank208.043.196
Petkim205.952.644
Garanti Bankası193.274.742
ASELSAN187.050.174
Kardemir (D)176.885.554
Türk Hava Yolları165.500.145
Netaş Telekomünikasyon161.774.391
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası155.682.064
Oyak Çimento151.088.784
Halk GMYO139.397.230
Emlak Konut GMYO120.631.018
Çemtaş96.024.677
Borusan Mannesmann93.076.341

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mansur Yavaş Ankara'da beceremediği belediyecilik için özür diledi
Siyaset

Mansur Yavaş Ankara'da beceremediği belediyecilik için özür diledi

Ankara'da hafif kar yağışı sonrası buz pistine dönen yollarda birbirine çarparak duran arabaların görüntülerinin gündeme oturmasının ardında..
Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor
Siyaset

Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor

Kendisini kadın hakkı savunucusu olarak pazarlayan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, terör örgütü PKK'nın taciz ve tecavüzde bulunduğu kad..
Senegalli isim ‘Bu ilk kez oluyor’ diyerek duyurdu: Erdoğan'ı seçtik
Dünya

Senegalli isim ‘Bu ilk kez oluyor’ diyerek duyurdu: Erdoğan'ı seçtik

Senegal'de Jamra isimli sivil toplum kuruluşunun Başkan Yardımcısı Mame Mactar Gueye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yılın kişisi seçt..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay