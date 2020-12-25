Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|1.172.205.160
|Koza Altın
|797.436.075
|Koza Madencilik
|510.630.122
|Şişe Cam
|422.668.217
|Eczacıbaşı İlaç
|372.029.930
|İpek Doğal Enerji
|305.914.624
|Odaş Elektrik
|248.311.863
|Şekerbank
|208.043.196
|Petkim
|205.952.644
|Garanti Bankası
|193.274.742
|ASELSAN
|187.050.174
|Kardemir (D)
|176.885.554
|Türk Hava Yolları
|165.500.145
|Netaş Telekomünikasyon
|161.774.391
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|155.682.064
|Oyak Çimento
|151.088.784
|Halk GMYO
|139.397.230
|Emlak Konut GMYO
|120.631.018
|Çemtaş
|96.024.677
|Borusan Mannesmann
|93.076.341
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)