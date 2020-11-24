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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:27:09 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.975.555.944
Emlak Konut GMYO1.392.389.418
Yapı ve Kredi Bankası1.103.189.161
Gübre Fabrikaları680.877.920
Türk Hava Yolları614.407.086
Akbank465.083.864
Kardemir (D)433.959.614
Şişe Cam423.614.259
Vakıflar Bankası329.354.369
Tüpraş327.043.316
İş Bankası (C)283.198.745
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası270.105.384
Odaş Elektrik255.565.380
Halk GMYO209.025.858
Bagfaş193.288.141
Tekfen Holding193.282.321
Halkbank181.142.816
Pegasus163.476.156
Ege Endüstri155.323.984
Şekerbank142.929.513

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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