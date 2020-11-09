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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:33:55 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.295.487.065
Akbank 358.500.010
Odaş Elektrik 313.238.515
Yapı ve Kredi Bankası 256.969.463
Kardemir (D) 228.884.320
ASELSAN 228.085.677
Şişe Cam 197.651.727
Doğan Holding 177.904.554
İş Bankası (C) 173.399.556
Petkim 171.330.502
Şekerbank 166.053.284
Vakıflar Bankası 164.947.291
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 161.582.977
Emlak Konut GMYO 151.356.531
Türk Hava Yolları 144.570.974
Turkcell 134.327.285
Halkbank 122.784.380
Eczacıbaşı İlaç 112.971.330
Gözde Girişim 112.889.719
Koç Holding 112.538.929

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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