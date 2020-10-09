  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:26:01 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 694.958.650
Garanti Bankası 450.520.043
Kerevitaş Gıda 234.583.970
Tüpraş 189.624.951
Kardemir (D) 182.058.884
ASELSAN 170.307.502
Odaş Elektrik 157.695.716
Akbank 148.745.274
Petkim 147.800.954
Doğan Holding 143.040.337
Emlak Konut GMYO 132.082.911
Türk Hava Yolları 122.577.391
İş Finansal Kiralama 118.536.895
GSD Holding 114.578.264
Gözde Girişim 108.654.062
Gübre Fabrikaları 101.306.906
Türkiye Sigorta 100.555.759
Zorlu Enerji 97.613.193
Yapı ve Kredi Bankası 89.561.767
Arçelik 82.384.748

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf
Dünya

Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf

Karabağ'a giderek Ermenistan ordusuna katılan Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Erivan hükümetinin insanları aldattığını ve binlerce askerin..
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme
Siyaset

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında 'Katar emirinin karşısında eğildi' yalan açıklamasıyla ilgi..
Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek
Dünya

Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sürerken Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek geldi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cöm..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay