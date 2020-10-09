Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|694.958.650
|Garanti Bankası
|450.520.043
|Kerevitaş Gıda
|234.583.970
|Tüpraş
|189.624.951
|Kardemir (D)
|182.058.884
|ASELSAN
|170.307.502
|Odaş Elektrik
|157.695.716
|Akbank
|148.745.274
|Petkim
|147.800.954
|Doğan Holding
|143.040.337
|Emlak Konut GMYO
|132.082.911
|Türk Hava Yolları
|122.577.391
|İş Finansal Kiralama
|118.536.895
|GSD Holding
|114.578.264
|Gözde Girişim
|108.654.062
|Gübre Fabrikaları
|101.306.906
|Türkiye Sigorta
|100.555.759
|Zorlu Enerji
|97.613.193
|Yapı ve Kredi Bankası
|89.561.767
|Arçelik
|82.384.748
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)