  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:25:39 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 554.069.769
Şişe Cam 484.927.457
Trakya Cam 472.774.830
Güneş Sigorta 372.839.342
Garanti Bankası 348.570.208
Odaş Elektrik 281.102.484
ASELSAN 266.066.740
Akbank 260.773.588
Arçelik 148.420.518
Yapı ve Kredi Bankası 148.237.694
Koza Altın 135.878.075
Turkcell 126.143.995
Eczacıbaşı İlaç 126.040.843
Türk Hava Yolları 124.935.521
Deva Holding 116.789.127
İş Yatırım Menkul Değerler 111.455.347
Kardemir (D) 111.339.980
Bim Mağazalar 110.440.463
Vakıflar Bankası 104.650.753
Koza Madencilik 102.980.526

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı