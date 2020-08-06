Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|554.069.769
|Şişe Cam
|484.927.457
|Trakya Cam
|472.774.830
|Güneş Sigorta
|372.839.342
|Garanti Bankası
|348.570.208
|Odaş Elektrik
|281.102.484
|ASELSAN
|266.066.740
|Akbank
|260.773.588
|Arçelik
|148.420.518
|Yapı ve Kredi Bankası
|148.237.694
|Koza Altın
|135.878.075
|Turkcell
|126.143.995
|Eczacıbaşı İlaç
|126.040.843
|Türk Hava Yolları
|124.935.521
|Deva Holding
|116.789.127
|İş Yatırım Menkul Değerler
|111.455.347
|Kardemir (D)
|111.339.980
|Bim Mağazalar
|110.440.463
|Vakıflar Bankası
|104.650.753
|Koza Madencilik
|102.980.526
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)