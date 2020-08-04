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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:23:41 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 558.313.843
Emlak Konut GMYO 505.498.385
ASELSAN 464.906.095
Türk Hava Yolları 397.574.956
İş GMYO 304.460.210
Bim Mağazalar 240.900.505
Güneş Sigorta 231.897.592
Arçelik 227.803.391
İş Finansal Kiralama 227.647.632
Akbank 224.942.480
Şişe Cam 203.900.701
Halkbank 185.145.603
Kardemir (D) 172.782.486
Ereğli Demir Çelik 158.126.776
Halk GMYO 144.030.791
Turkcell 136.344.531
Tüpraş 129.762.342
Pegasus 123.986.248
Vakıflar Bankası 118.183.185
Odaş Elektrik 117.355.824

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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