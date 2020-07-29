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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:29:12 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.016.302.468
Güneş Sigorta 705.822.711
Emlak Konut GMYO 662.430.070
Garanti Bankası 444.181.627
Kardemir (D) 411.345.081
Türk Hava Yolları 237.904.800
Şişe Cam 227.647.147
Sasa Polyester 201.820.707
Akbank 190.824.311
Petkim 172.604.319
Vakıflar Bankası 164.681.962
T.S.K.B. 159.788.096
Arçelik 152.464.126
Gözde Girişim 147.961.784
Odaş Elektrik 147.659.558
Tüpraş 143.971.301
Tekfen Holding 142.873.469
Yapı ve Kredi Bankası 137.298.529
Turkcell 137.045.054
GSD Holding 136.752.262

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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