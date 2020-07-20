Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Güneş Sigorta
|523.266.139
|ASELSAN
|500.369.591
|Torunlar GMYO
|347.532.138
|Sasa Polyester
|342.996.688
|Şişe Cam
|312.848.194
|Emlak Konut GMYO
|310.347.728
|Trakya Cam
|284.897.857
|Global Yatırım Holding
|276.013.867
|Garanti Bankası
|201.596.644
|İş Finansal Kiralama
|193.724.101
|Kardemir (D)
|163.555.935
|İpek Doğal Enerji
|163.350.059
|Halkbank
|157.286.482
|Vakıflar Bankası
|143.339.058
|Türk Hava Yolları
|140.876.689
|Koza Madencilik
|127.901.696
|Yapı ve Kredi Bankası
|103.460.880
|Karsan Otomotiv
|101.889.950
|Akbank
|94.638.977
|Zorlu Enerji
|92.450.838
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)