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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-20 13:28:07 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Güneş Sigorta 523.266.139
ASELSAN 500.369.591
Torunlar GMYO 347.532.138
Sasa Polyester 342.996.688
Şişe Cam 312.848.194
Emlak Konut GMYO 310.347.728
Trakya Cam 284.897.857
Global Yatırım Holding 276.013.867
Garanti Bankası 201.596.644
İş Finansal Kiralama 193.724.101
Kardemir (D) 163.555.935
İpek Doğal Enerji 163.350.059
Halkbank 157.286.482
Vakıflar Bankası 143.339.058
Türk Hava Yolları 140.876.689
Koza Madencilik 127.901.696
Yapı ve Kredi Bankası 103.460.880
Karsan Otomotiv 101.889.950
Akbank 94.638.977
Zorlu Enerji 92.450.838

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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