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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:23:23 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.395.623.111
Garanti Bankası 673.209.980
Karsan Otomotiv 622.132.876
ASELSAN 537.520.071
Emlak Konut GMYO 484.135.914
İş Finansal Kiralama 448.763.221
Odaş Elektrik 425.816.967
Akbank 387.866.778
Şekerbank 351.264.675
Halkbank 305.718.656
Ereğli Demir Çelik 253.960.546
Türk Hava Yolları 253.171.094
Vakıflar Bankası 251.945.297
Arçelik 189.549.435
T.S.K.B. 175.822.274
Petkim 175.256.550
Yapı ve Kredi Bankası 163.897.354
Tüpraş 160.900.251
Zorlu Enerji 141.057.535
Bim Mağazalar 139.336.944

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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