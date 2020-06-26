Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|İş Finansal Kiralama
|745.758.582
|Kardemir (D)
|487.166.101
|Karsan Otomotiv
|471.999.110
|Odaş Elektrik
|327.135.149
|Petkim
|317.324.743
|Garanti Bankası
|296.298.494
|Vakıflar Bankası
|266.615.382
|Türk Hava Yolları
|256.042.713
|Tekfen Holding
|212.795.518
|Akbank
|207.092.836
|Halkbank
|203.279.062
|Aselsan
|196.705.935
|Gübre Fabrikaları
|183.483.023
|Emlak Konut GMYO
|167.557.868
|MLP Sağlık
|151.771.500
|Güneş Sigorta
|148.316.065
|Arçelik
|139.978.690
|Turkcell
|136.561.472
|Zorlu Enerji
|128.694.258
|Ereğli Demir Çelik
|125.128.612
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)