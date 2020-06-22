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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:26:09 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.634.064.726
Vakıflar Bankası 1.348.672.869
Halkbank 961.701.410
Türk Hava Yolları 928.795.563
Akbank 781.850.783
ASELSAN 556.203.107
Kardemir (D) 526.529.993
Emlak Konut GMYO 508.118.691
Turkcell 481.099.756
Tüpraş 452.252.839
Yapı ve Kredi Bankası 407.962.792
Petkim 344.912.116
İş Bankası (C) 332.695.201
Tekfen Holding 284.054.370
Şişe Cam 266.153.563
Karsan Otomotiv 246.123.831
Ereğli Demir Çelik 234.658.254
Gübre Fabrikaları 199.752.674
Odaş Elektrik 174.101.825
Arçelik 170.125.152

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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