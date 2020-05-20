Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Alkim Kimya
|792.343.490
|Türk Hava Yolları
|435.900.352
|Garanti Bankası
|408.098.505
|ASELSAN
|336.905.711
|Pegasus
|284.493.942
|Bim Mağazalar
|275.260.238
|Migros Ticaret
|263.051.755
|Eczacıbaşı İlaç
|245.674.317
|İş Finansal Kiralama
|226.151.194
|Emlak Konut GMYO
|200.200.442
|Akbank
|186.647.010
|Sasa Polyester
|177.456.568
|Tüpraş
|148.330.427
|Kardemir (D)
|146.081.375
|Güneş Sigorta
|118.730.971
|TAV Havalimanları
|117.639.394
|Turkcell
|114.724.489
|Odaş Elektrik
|111.731.089
|Hektaş
|108.142.578
|İş GMYO
|96.720.504
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)