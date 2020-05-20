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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:31:49 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Alkim Kimya 792.343.490
Türk Hava Yolları 435.900.352
Garanti Bankası 408.098.505
ASELSAN 336.905.711
Pegasus 284.493.942
Bim Mağazalar 275.260.238
Migros Ticaret 263.051.755
Eczacıbaşı İlaç 245.674.317
İş Finansal Kiralama 226.151.194
Emlak Konut GMYO 200.200.442
Akbank 186.647.010
Sasa Polyester 177.456.568
Tüpraş 148.330.427
Kardemir (D) 146.081.375
Güneş Sigorta 118.730.971
TAV Havalimanları 117.639.394
Turkcell 114.724.489
Odaş Elektrik 111.731.089
Hektaş 108.142.578
İş GMYO 96.720.504

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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