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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:26:29 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 789.850.064
Garanti Bankası 482.534.328
Sasa Polyester 342.974.111
Halkbank 331.175.635
Yapı ve Kredi Bankası 317.661.496
Vakıflar Bankası 277.484.899
Akbank 240.227.589
Migros Ticaret 236.166.859
Petkim 212.888.427
İpek Doğal Enerji 180.412.139
Türk Hava Yolları 170.262.603
Alkim Kimya 158.566.611
Aselsan 155.201.115
Şok Marketler 153.198.176
Bim Mağazalar 146.852.552
İş Bankası (C) 140.644.652
Koza Altın 131.119.341
Koza Madencilik 122.581.883
İş Fin.Kir. 118.865.365
Bizim Mağazaları 94.338.995

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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