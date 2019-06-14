Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi14 Haziran 2019 Cuma 13:36
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|82.616
|0,49
|BIST SINAİ
|107.592
|-0,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|104.860
|-0,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.264
|-0,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|41.608
|-1,83
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.695
|-0,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.764
|-0,04
|BIST METAL ANA
|188.224
|-0,92
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|129.368
|0,08
|BIST MADENCİLİK
|72.256
|0,48
|BIST HİZMETLER
|67.408
|0,43
|BIST ELEKTRİK
|2.967
|-0,05
|BIST ULAŞTIRMA
|136.558
|0,40
|BIST TURİZM
|6.558
|0,00
|BIST TİCARET
|180.786
|1,09
|BIST İLETİŞİM
|29.372
|0,00
|BIST SPOR
|26.219
|-0,80
|BIST İNŞAAT
|78.508
|-0,77
|BIST MALİ
|102.102
|-0,14
|BIST BANKA
|118.279
|-0,30
|BIST SİGORTA
|265.529
|-0,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|75.929
|-2,73
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.576
|0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|24.952
|-0,58
|BIST TEKNOLOJİ
|76.829
|-0,12
|BIST BİLİŞİM
|18.690
|-0,52
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.707
|0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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