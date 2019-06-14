0553 313 94 23

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

14 Haziran 2019 Cuma 13:36
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi


İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ82.6160,49
BIST SINAİ107.592-0,37
BIST GIDA, İÇECEK104.860-0,26
BIST TEKSTIL, DERİ30.264-0,16
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM41.608-1,83
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK105.695-0,40
BIST TAŞ, TOPRAK56.764-0,04
BIST METAL ANA188.224-0,92
BIST METAL EŞYA, MAKİNA129.3680,08
BIST MADENCİLİK72.2560,48
BIST HİZMETLER67.4080,43
BIST ELEKTRİK2.967-0,05
BIST ULAŞTIRMA136.5580,40
BIST TURİZM6.5580,00
BIST TİCARET180.7861,09
BIST İLETİŞİM29.3720,00
BIST SPOR26.219-0,80
BIST İNŞAAT78.508-0,77
BIST MALİ102.102-0,14
BIST BANKA118.279-0,30
BIST SİGORTA265.529-0,79
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG75.929-2,73
BIST HOLDİNG VE YATIRIM82.5760,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.24.952-0,58
BIST TEKNOLOJİ76.829-0,12
BIST BİLİŞİM18.690-0,52
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.24.7070,63


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:36
  1. Borsada endekslerin değişimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS’de ter dökecek öğrencilere ücretsiz ulaşım
    1. YKS’de ter dökecek öğrencilere..
    2. MHP Gaziantep İl Teşkilatından..
    3. Tavşan Pamuk karnesini aldı
    4. İdlib'de yoğun saldırılar nedeniyle..
    5. Dev projede sona gelindi! İki şehir..
    6. Spor yatırımları Şahin’e ödül getirdi
    7. Ekim: "Ortamahalle Türkiye’de mahalle..
    8. Milletvekili Taşdoğan’dan karne alan..
    9. Engellilere akvaryum terapi
    10. Hüzne boğan karne töreni
    11. Hilmi Güler ezber bozdu
    12. ANALİZ - Kazakistan'da Tokayev dönemi
    13. Göztepe'den Hugo Rodallega bombası
    14. Edirne’de Jandarma Teşkilatı’nın..
    15. Palu’da "Sportif Enleri" töreni
    16. Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    17. Analig’de Kayseri takımı Türkiye yarı..
    18. Ege’de MİSİAD rüzgarı
    19. Tarım Bakanı Pakdemirli: “İstanbul’a..
    20. Miniklerin ilk karne heyecanı
    21. Başkan Özlü, Binali Yıldırım için..
    22. Turanlı’ya güvenlik görevlilerinin..
    23. Rahim sarkmasında 3 boyutlu robotik..
    24. "Halk nezdinde yargıya güven endeksi..
    25. Kurdereli’de mezuniyet coşkusu
    26. Mısırlı uzmanlar Bahreyn'deki..
    27. Oto hırsızı sevgililer güvenlik..
    28. Konuralp’de yüksek katlara ilişkin..
    29. Jandarmanın Doğu Karadeniz’de gururu..
    30. Marka değerini en çok artıran şirket..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...