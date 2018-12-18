Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi18 Aralık 2018 Salı 13:22
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.181
|0,37
|BIST SINAİ
|106.293
|-0,62
|BIST GIDA, İÇECEK
|101.969
|-0,86
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.016
|-0,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.183
|2,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.735
|-1,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.761
|-0,35
|BIST METAL ANA
|187.386
|-0,86
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|112.944
|0,69
|BIST MADENCİLİK
|74.364
|-0,51
|BIST HİZMETLER
|70.628
|0,74
|BIST ELEKTRİK
|3.117
|-0,13
|BIST ULAŞTIRMA
|147.343
|1,88
|BIST TURİZM
|7.426
|0,48
|BIST TİCARET
|201.413
|0,53
|BIST İLETİŞİM
|28.415
|0,27
|BIST SPOR
|27.078
|0,60
|BIST İNŞAAT
|72.335
|1,12
|BIST MALİ
|97.466
|0,37
|BIST BANKA
|112.321
|0,69
|BIST SİGORTA
|266.120
|-1,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.686
|3,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.365
|0,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.158
|-0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|91.825
|-0,24
|BIST BİLİŞİM
|15.177
|-0,18
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.486
|-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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