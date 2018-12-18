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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

18 Aralık 2018 Salı 13:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ65.1810,37
BIST SINAİ106.293-0,62
BIST GIDA, İÇECEK101.969-0,86
BIST TEKSTIL, DERİ27.016-0,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM46.1832,00
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK108.735-1,13
BIST TAŞ, TOPRAK60.761-0,35
BIST METAL ANA187.386-0,86
BIST METAL EŞYA, MAKİNA112.9440,69
BIST MADENCİLİK74.364-0,51
BIST HİZMETLER70.6280,74
BIST ELEKTRİK3.117-0,13
BIST ULAŞTIRMA147.3431,88
BIST TURİZM7.4260,48
BIST TİCARET201.4130,53
BIST İLETİŞİM28.4150,27
BIST SPOR27.0780,60
BIST İNŞAAT72.3351,12
BIST MALİ97.4660,37
BIST BANKA112.3210,69
BIST SİGORTA266.120-1,04
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG84.6863,02
BIST HOLDİNG VE YATIRIM76.3650,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.28.158-0,19
BIST TEKNOLOJİ91.825-0,24
BIST BİLİŞİM15.177-0,18
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.26.486-1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:22
  1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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