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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:36:26 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.8810,43
BIST SINAİ2.3810,91
BIST GIDA, İÇECEK2.0600,45
BIST TEKSTIL, DERİ8620,16
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.1472,50
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.842-0,40
BIST TAŞ, TOPRAK1.9731,25
BIST METAL ANA4.2430,14
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.3623,25
BIST MADENCİLİK1.6141,67
BIST HİZMETLER1.2150,06
BIST ELEKTRİK920,83
BIST ULAŞTIRMA1.704-0,17
BIST TURİZM3151,79
BIST TİCARET3.713-0,93
BIST İLETİŞİM4271,39
BIST SPOR944-0,76
BIST İNŞAAT1.5011,06
BIST MALİ1.5990,76
BIST BANKA1.5841,01
BIST SİGORTA6.4030,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG992-0,10
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.3190,63
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6820,63
BIST TEKNOLOJİ1.9680,15
BIST BİLİŞİM786-0,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.2280,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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