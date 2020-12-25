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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:35:40 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.827-0,11
BIST SINAİ2.2690,84
BIST GIDA, İÇECEK2.0040,42
BIST TEKSTIL, DERİ8430,37
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.1323,57
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.7710,92
BIST TAŞ, TOPRAK1.8402,83
BIST METAL ANA4.1380,67
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.0930,38
BIST MADENCİLİK1.4530,28
BIST HİZMETLER1.1770,52
BIST ELEKTRİK85-0,05
BIST ULAŞTIRMA1.695-0,35
BIST TURİZM2870,85
BIST TİCARET3.6030,43
BIST İLETİŞİM4101,36
BIST SPOR971-0,96
BIST İNŞAAT1.4610,78
BIST MALİ1.5230,33
BIST BANKA1.5070,29
BIST SİGORTA5.9100,50
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9530,65
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2640,32
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6440,18
BIST TEKNOLOJİ1.9261,24
BIST BİLİŞİM7652,48
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.148-0,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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