Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.827
|-0,11
|BIST SINAİ
|2.269
|0,84
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.004
|0,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|843
|0,37
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.132
|3,57
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.771
|0,92
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.840
|2,83
|BIST METAL ANA
|4.138
|0,67
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.093
|0,38
|BIST MADENCİLİK
|1.453
|0,28
|BIST HİZMETLER
|1.177
|0,52
|BIST ELEKTRİK
|85
|-0,05
|BIST ULAŞTIRMA
|1.695
|-0,35
|BIST TURİZM
|287
|0,85
|BIST TİCARET
|3.603
|0,43
|BIST İLETİŞİM
|410
|1,36
|BIST SPOR
|971
|-0,96
|BIST İNŞAAT
|1.461
|0,78
|BIST MALİ
|1.523
|0,33
|BIST BANKA
|1.507
|0,29
|BIST SİGORTA
|5.910
|0,50
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|953
|0,65
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.264
|0,32
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|644
|0,18
|BIST TEKNOLOJİ
|1.926
|1,24
|BIST BİLİŞİM
|765
|2,48
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.148
|-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)