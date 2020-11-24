Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.320
|2,06
|BIST SINAİ
|2.033
|0,80
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.996
|0,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|781
|0,07
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.176
|1,30
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.504
|0,58
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.643
|0,46
|BIST METAL ANA
|3.454
|0,14
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.936
|2,08
|BIST MADENCİLİK
|1.273
|0,94
|BIST HİZMETLER
|1.105
|0,03
|BIST ELEKTRİK
|80
|1,73
|BIST ULAŞTIRMA
|1.498
|1,23
|BIST TURİZM
|261
|0,24
|BIST TİCARET
|3.363
|-0,54
|BIST İLETİŞİM
|400
|-0,06
|BIST SPOR
|932
|-1,20
|BIST İNŞAAT
|1.392
|0,02
|BIST MALİ
|1.426
|0,43
|BIST BANKA
|1.459
|1,05
|BIST SİGORTA
|5.594
|-0,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|923
|0,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.139
|-0,38
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|615
|1,09
|BIST TEKNOLOJİ
|1.822
|0,53
|BIST BİLİŞİM
|648
|0,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.158
|-0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)