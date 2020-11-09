Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.960
|1,75
|BIST SINAİ
|1.901
|2,26
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.899
|1,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|729
|1,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.895
|0,98
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.352
|1,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.493
|2,70
|BIST METAL ANA
|3.247
|2,48
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.831
|3,76
|BIST MADENCİLİK
|1.265
|0,67
|BIST HİZMETLER
|1.088
|1,71
|BIST ELEKTRİK
|80
|0,79
|BIST ULAŞTIRMA
|1.239
|1,96
|BIST TURİZM
|254
|3,05
|BIST TİCARET
|3.386
|1,83
|BIST İLETİŞİM
|403
|1,53
|BIST SPOR
|947
|2,25
|BIST İNŞAAT
|1.480
|1,70
|BIST MALİ
|1.277
|3,41
|BIST BANKA
|1.245
|5,22
|BIST SİGORTA
|5.385
|1,58
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|908
|2,37
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.050
|2,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|581
|1,18
|BIST TEKNOLOJİ
|1.835
|2,01
|BIST BİLİŞİM
|690
|1,64
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.235
|0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)