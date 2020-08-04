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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:22:51 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.288 -0,25
BIST SINAİ 1.560 -0,04
BIST GIDA, İÇECEK 1.582 -1,22
BIST TEKSTIL, DERİ 618 -0,49
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.181 1,59
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.204 -0,53
BIST TAŞ, TOPRAK 1.192 -1,32
BIST METAL ANA 2.460 1,17
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.203 0,55
BIST MADENCİLİK 1.343 -0,16
BIST HİZMETLER 1.009 -1,02
BIST ELEKTRİK 60 -0,97
BIST ULAŞTIRMA 1.325 3,62
BIST TURİZM 198 -1,57
BIST TİCARET 3.270 -3,10
BIST İLETİŞİM 374 -0,15
BIST SPOR 631 6,43
BIST İNŞAAT 1.213 -1,68
BIST MALİ 1.182 0,05
BIST BANKA 1.150 -0,18
BIST SİGORTA 5.172 -2,04
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 980 1,66
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 963 0,57
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 557 0,26
BIST TEKNOLOJİ 1.688 0,55
BIST BİLİŞİM 542 -0,91
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.099 6,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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