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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:29:13 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.157 2,35
BIST SINAİ 1.570 -0,02
BIST GIDA, İÇECEK 1.597 -1,50
BIST TEKSTIL, DERİ 602 -1,10
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.162 0,54
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.211 -0,70
BIST TAŞ, TOPRAK 1.220 -0,14
BIST METAL ANA 2.497 -0,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.192 1,92
BIST MADENCİLİK 1.375 0,78
BIST HİZMETLER 1.027 -0,95
BIST ELEKTRİK 61 -0,37
BIST ULAŞTIRMA 1.310 -1,09
BIST TURİZM 196 0,37
BIST TİCARET 3.386 -1,45
BIST İLETİŞİM 382 -0,89
BIST SPOR 590 0,62
BIST İNŞAAT 1.206 0,54
BIST MALİ 1.198 -0,89
BIST BANKA 1.183 -1,14
BIST SİGORTA 5.303 -0,15
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 916 0,30
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 971 -0,79
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 545 -0,62
BIST TEKNOLOJİ 1.706 -0,10
BIST BİLİŞİM 536 -0,08
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 957 1,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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