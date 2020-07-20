Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|294.097
|2,30
|BIST SINAİ
|160.756
|0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|164.480
|1,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|62.251
|0,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|116.886
|1,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|125.375
|0,98
|BIST TAŞ, TOPRAK
|128.078
|1,03
|BIST METAL ANA
|259.741
|0,21
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|214.716
|0,40
|BIST MADENCİLİK
|138.837
|0,68
|BIST HİZMETLER
|106.863
|0,54
|BIST ELEKTRİK
|6.637
|0,19
|BIST ULAŞTIRMA
|140.606
|-0,14
|BIST TURİZM
|19.737
|0,94
|BIST TİCARET
|340.012
|0,84
|BIST İLETİŞİM
|41.369
|0,41
|BIST SPOR
|56.622
|-4,20
|BIST İNŞAAT
|124.446
|2,68
|BIST MALİ
|127.251
|0,74
|BIST BANKA
|127.758
|0,42
|BIST SİGORTA
|529.667
|2,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.487
|1,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.572
|0,85
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|57.439
|1,55
|BIST TEKNOLOJİ
|161.501
|1,28
|BIST BİLİŞİM
|55.180
|0,30
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|88.388
|1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)