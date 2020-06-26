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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:27:31 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 242.541 3,27
BIST SINAİ 147.396 1,09
BIST GIDA, İÇECEK 152.515 1,45
BIST TEKSTIL, DERİ 58.540 0,42
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 100.919 1,00
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.712 0,81
BIST TAŞ, TOPRAK 100.820 1,22
BIST METAL ANA 245.320 1,10
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 188.248 1,47
BIST MADENCİLİK 127.335 0,10
BIST HİZMETLER 105.288 0,81
BIST ELEKTRİK 5.642 1,39
BIST ULAŞTIRMA 147.386 1,00
BIST TURİZM 15.918 0,86
BIST TİCARET 329.653 0,42
BIST İLETİŞİM 42.012 0,92
BIST SPOR 75.560 1,22
BIST İNŞAAT 116.849 1,11
BIST MALİ 122.474 0,95
BIST BANKA 130.330 0,87
BIST SİGORTA 461.535 -0,06
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.354 3,79
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.310 1,07
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.873 0,86
BIST TEKNOLOJİ 150.575 0,86
BIST BİLİŞİM 48.993 1,05
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 78.339 1,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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