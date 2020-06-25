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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:21:01 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 236.136 -0,54
BIST SINAİ 146.341 -0,12
BIST GIDA, İÇECEK 150.047 -0,41
BIST TEKSTIL, DERİ 58.113 -0,29
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 100.255 0,67
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.464 -0,36
BIST TAŞ, TOPRAK 99.979 -0,92
BIST METAL ANA 243.263 0,49
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 185.814 -0,06
BIST MADENCİLİK 128.997 -0,13
BIST HİZMETLER 104.676 -0,27
BIST ELEKTRİK 5.454 0,71
BIST ULAŞTIRMA 146.316 -0,05
BIST TURİZM 15.818 -1,12
BIST TİCARET 329.143 -0,77
BIST İLETİŞİM 42.037 -0,01
BIST SPOR 74.338 -1,51
BIST İNŞAAT 115.243 1,80
BIST MALİ 121.693 0,43
BIST BANKA 129.710 0,32
BIST SİGORTA 460.481 -0,79
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.888 0,03
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.139 0,32
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 48.050 1,11
BIST TEKNOLOJİ 149.658 0,16
BIST BİLİŞİM 47.986 -0,61
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.836 0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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