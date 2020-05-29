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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:26:57 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 207.908 -2,99
BIST SINAİ 134.060 -0,67
BIST GIDA, İÇECEK 143.839 -1,27
BIST TEKSTIL, DERİ 50.055 0,32
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.235 0,28
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.273 -0,54
BIST TAŞ, TOPRAK 88.237 -0,81
BIST METAL ANA 225.927 -0,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 164.124 -0,88
BIST MADENCİLİK 121.519 -1,86
BIST HİZMETLER 93.713 -0,23
BIST ELEKTRİK 4.926 0,11
BIST ULAŞTIRMA 148.770 -1,74
BIST TURİZM 13.676 -0,20
BIST TİCARET 291.023 0,07
BIST İLETİŞİM 35.728 -0,11
BIST SPOR 66.246 4,78
BIST İNŞAAT 102.653 -1,39
BIST MALİ 112.360 -0,01
BIST BANKA 121.406 0,42
BIST SİGORTA 407.490 0,00
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.430 0,66
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.407 -0,81
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.041 0,78
BIST TEKNOLOJİ 144.903 -0,27
BIST BİLİŞİM 48.188 -1,36
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.112 0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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