Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|228.008
|3,15
|BIST SINAİ
|128.655
|0,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|138.190
|-0,95
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.525
|0,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|89.195
|0,05
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.141
|0,96
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.697
|1,58
|BIST METAL ANA
|222.541
|0,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|150.712
|-0,03
|BIST MADENCİLİK
|117.607
|-2,68
|BIST HİZMETLER
|84.057
|0,79
|BIST ELEKTRİK
|4.620
|0,44
|BIST ULAŞTIRMA
|129.228
|-0,06
|BIST TURİZM
|12.985
|0,33
|BIST TİCARET
|248.238
|1,13
|BIST İLETİŞİM
|34.159
|1,04
|BIST SPOR
|59.094
|-0,76
|BIST İNŞAAT
|101.056
|0,82
|BIST MALİ
|107.961
|0,29
|BIST BANKA
|120.608
|0,21
|BIST SİGORTA
|381.341
|-0,78
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|71.629
|1,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.541
|0,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.325
|0,32
|BIST TEKNOLOJİ
|133.009
|-0,19
|BIST BİLİŞİM
|47.069
|-0,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|66.461
|-0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)