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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

18 Aralık 2018 Salı 13:25
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,580,547,41
İş Fin.Kir.4,594,306,74
Hürriyet Gzt.0,950,914,40
Bera Holding2,031,963,57
İhlas Holding0,310,303,33
Polisan Holding5,685,542,53
Tekfen Holding22,5022,002,27
Türk Hava Yolları15,0014,692,11
İş GMYO1,021,002,00
Galatasaray Sportif1,201,181,69
İttifak Holding3,113,061,63
Vakıflar Bankası3,753,691,63
Odaş Elektrik1,911,881,60
Pegasus21,7421,421,49
Tofaş Oto. Fab.16,3716,141,43
T.S.K.B.0,720,711,41
Ford Otosan50,9050,201,39
Petkim5,155,081,38
Enka İnşaat4,674,611,30
GSD Holding0,790,781,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:25
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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