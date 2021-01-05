Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|19,40
|18,19
|6,65
|Ford Otosan
|133,60
|125,60
|6,37
|Otokar
|370,10
|350,20
|5,68
|Tekfen Holding
|17,29
|16,56
|4,42
|Karsan Otomotiv
|3,72
|3,57
|4,20
|Çimsa
|19,21
|18,50
|3,84
|Alarko Holding
|9,00
|8,68
|3,69
|GSD Holding
|2,59
|2,51
|3,19
|Bizim Mağazaları
|15,82
|15,38
|2,86
|Koza Altın
|109,10
|106,30
|2,63
|İş GMYO
|2,86
|2,79
|2,51
|Şok Marketler
|13,32
|13,03
|2,23
|Anadolu Grubu Holding
|26,98
|26,40
|2,20
|Kartonsan
|89,00
|87,10
|2,18
|Enerjisa Enerji
|13,56
|13,28
|2,11
|Doğuş Otomotiv
|28,72
|28,16
|1,99
|Tofaş Oto Fabrikası
|35,30
|34,62
|1,96
|Doğan Holding
|3,12
|3,07
|1,63
|Turkcell
|16,64
|16,40
|1,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,04
|30,60
|1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)