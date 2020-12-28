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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:34:38 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan103,4094,059,94
Aksa14,4013,437,22
Pınar Süt24,4222,807,11
Alarko Holding8,307,806,41
Hektaş17,5716,625,72
Bagfaş20,8019,934,37
İş Yatırım Menkul Değerler17,7117,004,18
Gübre Fabrikaları66,5564,003,98
Ege Endüstri1.694,001.640,303,27
Vestel21,6221,002,95
Logo Yazılım133,50129,902,77
Arçelik30,8230,002,73
Şekerbank1,551,512,65
İş Finansal Kiralama3,893,792,64
İş GMYO2,372,312,60
Türkiye Sigorta6,556,402,34
DO-CO557,60545,002,31
Aygaz14,6214,302,24
Alarko GMYO24,4223,902,18
Tekfen Holding17,0316,692,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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