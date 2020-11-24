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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:28:49 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri1.703,501.557,009,41
Brisa18,7517,815,28
DO-CO455,20436,004,40
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,482,384,20
Net Holding3,363,234,02
Tofaş Oto Fabrikası30,4629,303,96
Otokar223,40215,103,86
Yapı ve Kredi Bankası3,042,943,40
Good-Year7,717,473,21
Yataş11,7011,362,99
Emlak Konut GMYO2,142,082,88
Odaş Elektrik3,633,532,83
Ford Otosan122,30119,002,77
Çelebi87,2584,902,77
Enerjisa Enerji10,3110,042,69
Tekfen Holding15,5515,152,64
Mavi Giyim48,5247,282,62
Pegasus57,1055,752,42
Halk GMYO2,972,902,41
Türk Hava Yolları12,0211,742,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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