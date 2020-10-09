Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,06
|6,56
|7,62
|Gözde Girişim
|6,22
|5,85
|6,32
|Tat Gıda
|12,36
|11,88
|4,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,53
|9,20
|3,59
|Bagfaş
|18,52
|18,05
|2,60
|Özak GMYO
|4,40
|4,29
|2,56
|Otokar
|144,90
|141,50
|2,40
|MLP Sağlık
|17,32
|16,94
|2,24
|Brisa
|13,05
|12,77
|2,19
|Ford Otosan
|84,65
|82,90
|2,11
|Deva Holding
|19,97
|19,56
|2,10
|Doğan Holding
|2,53
|2,48
|2,02
|Karel Elektronik
|19,17
|18,80
|1,97
|T.S.K.B.
|1,11
|1,09
|1,83
|Pınar Süt
|21,86
|21,50
|1,67
|Vestel
|17,59
|17,33
|1,50
|Şişe Cam
|6,89
|6,79
|1,47
|Akbank
|5,14
|5,07
|1,38
|Yataş
|8,92
|8,80
|1,36
|Pınar Et Ve Un
|24,52
|24,20
|1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)