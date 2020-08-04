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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:23:41 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karel Elektronik 19,14 17,40 10,00
Ford Otosan 87,75 83,00 5,72
İş GMYO 2,12 2,02 4,95
TAV Havalimanları 17,42 16,60 4,94
Halk GMYO 2,62 2,51 4,38
Türk Hava Yolları 11,13 10,69 4,12
Pegasus 49,50 47,82 3,51
Şekerbank 1,53 1,48 3,38
DO-CO 367,60 357,90 2,71
Gübre Fabrikaları 29,90 29,20 2,40
Arçelik 23,56 23,08 2,08
Koç Holding 16,48 16,17 1,92
Çelebi 77,15 75,70 1,92
Albaraka Türk 1,62 1,59 1,89
Ereğli Demir Çelik 7,78 7,64 1,83
T.S.K.B. 1,15 1,13 1,77
İş Finansal Kiralama 4,11 4,04 1,73
Bagfaş 17,17 16,89 1,66
ASELSAN 35,82 35,26 1,59
Hektaş 15,00 14,77 1,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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