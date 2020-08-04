Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|19,14
|17,40
|10,00
|Ford Otosan
|87,75
|83,00
|5,72
|İş GMYO
|2,12
|2,02
|4,95
|TAV Havalimanları
|17,42
|16,60
|4,94
|Halk GMYO
|2,62
|2,51
|4,38
|Türk Hava Yolları
|11,13
|10,69
|4,12
|Pegasus
|49,50
|47,82
|3,51
|Şekerbank
|1,53
|1,48
|3,38
|DO-CO
|367,60
|357,90
|2,71
|Gübre Fabrikaları
|29,90
|29,20
|2,40
|Arçelik
|23,56
|23,08
|2,08
|Koç Holding
|16,48
|16,17
|1,92
|Çelebi
|77,15
|75,70
|1,92
|Albaraka Türk
|1,62
|1,59
|1,89
|Ereğli Demir Çelik
|7,78
|7,64
|1,83
|T.S.K.B.
|1,15
|1,13
|1,77
|İş Finansal Kiralama
|4,11
|4,04
|1,73
|Bagfaş
|17,17
|16,89
|1,66
|ASELSAN
|35,82
|35,26
|1,59
|Hektaş
|15,00
|14,77
|1,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)