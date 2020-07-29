Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,93
|5,47
|8,41
|Ford Otosan
|86,00
|80,25
|7,17
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,34
|24,96
|5,53
|Borusan Mannesmann
|14,64
|14,17
|3,32
|Bursa Çimento
|6,08
|5,90
|3,05
|Türk Traktör
|103,80
|101,00
|2,77
|Aksa Enerji
|5,50
|5,37
|2,42
|Çimsa
|11,77
|11,50
|2,35
|Tat Gıda
|11,07
|10,86
|1,93
|Güneş Sigorta
|6,06
|5,96
|1,68
|Enka İnşaat
|6,41
|6,31
|1,58
|Vestel
|17,86
|17,62
|1,36
|Koza Madencilik
|14,55
|14,36
|1,32
|Arçelik
|22,34
|22,06
|1,27
|Koza Altın
|88,50
|87,40
|1,26
|Logo Yazılım
|89,00
|88,05
|1,08
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,59
|7,51
|1,07
|Deva Holding
|19,66
|19,47
|0,98
|Aksa
|7,31
|7,24
|0,97
|Good-Year
|5,50
|5,45
|0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)