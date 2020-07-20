Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,92
|5,39
|9,83
|Torunlar GMYO
|5,07
|4,73
|7,19
|Güneş Sigorta
|5,31
|4,97
|6,84
|Kartonsan
|643,80
|604,50
|6,50
|Global Yatırım Holding
|4,68
|4,43
|5,64
|Çemtaş
|9,49
|9,02
|5,21
|Alarko GMYO
|19,80
|18,89
|4,82
|Gübre Fabrikaları
|29,40
|28,20
|4,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,36
|8,03
|4,11
|Sasa Polyester
|14,43
|13,93
|3,59
|Aksa
|7,80
|7,55
|3,31
|Kerevitaş Gıda
|6,00
|5,81
|3,27
|Enka İnşaat
|6,50
|6,31
|3,01
|Coca Cola İçecek
|47,84
|46,54
|2,79
|Bursa Çimento
|4,87
|4,75
|2,53
|Hektaş
|14,35
|14,00
|2,50
|Bagfaş
|18,48
|18,06
|2,33
|ASELSAN
|33,30
|32,56
|2,27
|Şişe Cam
|6,34
|6,20
|2,26
|İş Finansal Kiralama
|4,18
|4,09
|2,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)