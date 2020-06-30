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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:25:04 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 2,97 2,84 4,58
Kardemir (D) 3,24 3,12 3,85
Arçelik 19,77 19,04 3,83
İş Finansal Kiralama. 4,29 4,14 3,62
MLP Sağlık 20,06 19,42 3,30
Özak GMYO 4,12 3,99 3,26
Akçansa 13,03 12,65 3,00
Net Holding 2,43 2,36 2,97
Şekerbank 1,44 1,40 2,86
Gözde Girişim 4,79 4,66 2,79
Mavi Giyim 47,64 46,46 2,54
Enerjisa Enerji 8,53 8,32 2,52
Halk GMYO 2,26 2,21 2,26
Bizim Mağazaları 19,54 19,12 2,20
Emlak Konut GMYO 1,96 1,92 2,08
Şok Marketler 13,42 13,15 2,05
Migros Ticaret 38,88 38,10 2,05
Odaş Elektrik 2,51 2,46 2,03
Yataş 8,56 8,39 2,03
Aygaz 11,93 11,70 1,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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