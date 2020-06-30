Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|2,97
|2,84
|4,58
|Kardemir (D)
|3,24
|3,12
|3,85
|Arçelik
|19,77
|19,04
|3,83
|İş Finansal Kiralama.
|4,29
|4,14
|3,62
|MLP Sağlık
|20,06
|19,42
|3,30
|Özak GMYO
|4,12
|3,99
|3,26
|Akçansa
|13,03
|12,65
|3,00
|Net Holding
|2,43
|2,36
|2,97
|Şekerbank
|1,44
|1,40
|2,86
|Gözde Girişim
|4,79
|4,66
|2,79
|Mavi Giyim
|47,64
|46,46
|2,54
|Enerjisa Enerji
|8,53
|8,32
|2,52
|Halk GMYO
|2,26
|2,21
|2,26
|Bizim Mağazaları
|19,54
|19,12
|2,20
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|1,92
|2,08
|Şok Marketler
|13,42
|13,15
|2,05
|Migros Ticaret
|38,88
|38,10
|2,05
|Odaş Elektrik
|2,51
|2,46
|2,03
|Yataş
|8,56
|8,39
|2,03
|Aygaz
|11,93
|11,70
|1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)