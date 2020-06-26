Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|6,90
|6,28
|9,87
|Global Yatırım Holding
|4,00
|3,81
|4,99
|İş Finansal Kiralama
|4,21
|4,04
|4,21
|MLP Sağlık
|19,17
|18,54
|3,40
|Aksa
|7,18
|6,95
|3,31
|Karsan Otomotiv
|2,80
|2,73
|2,56
|Torunlar GMYO
|3,16
|3,09
|2,27
|Anadolu Efes
|20,78
|20,32
|2,26
|Odaş Elektrik
|2,33
|2,28
|2,19
|Brisa
|12,41
|12,15
|2,14
|Zorlu Enerji
|1,91
|1,87
|2,14
|Tat Gıda
|9,94
|9,74
|2,05
|Özak GMYO
|4,02
|3,94
|2,03
|Doğan Holding
|2,01
|1,97
|2,03
|Ford Otosan
|71,05
|69,65
|2,01
|Kardemir (D)
|3,07
|3,01
|1,99
|Anadolu Grubu Holding
|19,56
|19,18
|1,98
|Anadolu Hayat Emeklilik
|7,35
|7,21
|1,94
|Petkim
|4,30
|4,22
|1,90
|Türk Telekom
|8,08
|7,93
|1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)