Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,83
|1,67
|9,58
|Gübre Fabrikaları
|22,24
|21,42
|3,83
|Mavi Giyim
|44,94
|43,30
|3,79
|Brisa
|11,25
|10,90
|3,21
|Vestel
|14,19
|13,79
|2,90
|T.S.K.B.
|1,08
|1,05
|2,86
|Borusan Mannesmann
|10,53
|10,27
|2,53
|Tat Gıda
|9,18
|8,98
|2,23
|Gözde Girişim
|4,05
|3,98
|1,76
|Ege Endüstri
|562,40
|553,20
|1,66
|Torunlar GMYO
|2,57
|2,53
|1,58
|Tekfen Holding
|14,24
|14,02
|1,57
|Net Holding
|2,28
|2,25
|1,33
|Aksa Enerji
|4,58
|4,52
|1,33
|Doğuş Otomotiv
|10,47
|10,34
|1,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,88
|5,81
|1,20
|Garanti Bankası
|7,87
|7,78
|1,16
|Alarko Holding
|5,12
|5,07
|0,99
|İş Finansal Kiralama
|3,92
|3,89
|0,77
|Albaraka Türk
|1,36
|1,35
|0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)