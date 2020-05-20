Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|10,26
|9,33
|9,97
|Adana Çimento (A)
|11,94
|11,09
|7,66
|Aygaz
|11,00
|10,55
|4,27
|Alkim Kimya
|13,32
|12,78
|4,23
|Migros Ticaret
|34,14
|32,94
|3,64
|Akçansa
|8,00
|7,73
|3,49
|Netaş Telekomünikasyon
|14,71
|14,23
|3,37
|Global Yatırım Holding
|3,50
|3,39
|3,24
|Good-Year
|5,15
|5,00
|3,00
|Yataş
|7,38
|7,17
|2,93
|Hektaş
|13,91
|13,52
|2,88
|Bizim Mağazaları
|12,98
|12,62
|2,85
|Anadolu Cam
|4,17
|4,06
|2,71
|Şişe Cam
|5,01
|4,88
|2,66
|Özak GMYO
|2,93
|2,86
|2,45
|Anadolu Grubu Holding
|16,62
|16,24
|2,34
|TAV Havalimanları
|18,65
|18,23
|2,30
|Emlak Konut GMYO
|1,34
|1,31
|2,29
|Tekfen Holding
|13,41
|13,12
|2,21
|Doğuş Otomotiv
|10,15
|9,94
|2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)