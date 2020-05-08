Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,14
|11,99
|9,59
|Bursa Çimento
|3,99
|3,81
|4,72
|Halk GMYO
|1,44
|1,39
|3,60
|Halkbank
|5,36
|5,19
|3,28
|Migros Ticaret
|29,84
|29,18
|2,26
|Sasa Polyester
|9,57
|9,38
|2,03
|Vakıflar Bankası
|4,59
|4,50
|2,00
|İş Finansal Kiralama
|3,40
|3,34
|1,80
|Enerjisa Enerji
|7,54
|7,41
|1,75
|Bizim Mağazaları
|13,17
|12,95
|1,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,55
|5,46
|1,65
|Koç Holding
|14,97
|14,74
|1,56
|Adana Çimento (A)
|9,81
|9,67
|1,45
|Ford Otosan
|57,30
|56,50
|1,42
|Petkim
|3,64
|3,59
|1,39
|Turkcell
|13,32
|13,15
|1,29
|İş GMYO
|1,59
|1,57
|1,27
|Aksa Enerji
|4,13
|4,08
|1,23
|Bim Mağazalar
|50,95
|50,35
|1,19
|Çimsa
|7,64
|7,56
|1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)