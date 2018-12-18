Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler18 Aralık 2018 Salı 13:28
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|5,85
|7,22
|-18,98
|Çemaş Döküm
|0,92
|0,99
|-7,07
|Fenerbahçe Futbol
|6,92
|7,15
|-3,22
|Anadolu Cam
|2,51
|2,57
|-2,33
|Soda Sanayii
|7,44
|7,61
|-2,23
|Gentaş
|1,76
|1,80
|-2,22
|Hektaş
|9,03
|9,20
|-1,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,65
|9,83
|-1,83
|Göltaş Çimento
|36,64
|37,32
|-1,82
|Şekerbank
|1,11
|1,13
|-1,77
|Tüpraş
|122,60
|124,80
|-1,76
|İskenderun Demir Çelik
|5,54
|5,63
|-1,60
|Ülker Bisküvi
|14,94
|15,17
|-1,52
|Coca Cola İçecek
|28,96
|29,38
|-1,43
|Ege Endüstri
|350,00
|355,00
|-1,41
|Alarko GMYO
|44,52
|45,08
|-1,24
|Şok Marketler
|11,23
|11,37
|-1,23
|Şişe Cam
|5,25
|5,31
|-1,13
|Koç Holding
|14,22
|14,38
|-1,11
|Alarko Holding
|1,99
|2,01
|-1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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