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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

18 Aralık 2018 Salı 13:28
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ICBC Turkey Bank5,857,22-18,98
Çemaş Döküm0,920,99-7,07
Fenerbahçe Futbol6,927,15-3,22
Anadolu Cam2,512,57-2,33
Soda Sanayii7,447,61-2,23
Gentaş1,761,80-2,22
Hektaş9,039,20-1,85
Kordsa Teknik Tekstil9,659,83-1,83
Göltaş Çimento36,6437,32-1,82
Şekerbank1,111,13-1,77
Tüpraş122,60124,80-1,76
İskenderun Demir Çelik5,545,63-1,60
Ülker Bisküvi14,9415,17-1,52
Coca Cola İçecek28,9629,38-1,43
Ege Endüstri350,00355,00-1,41
Alarko GMYO44,5245,08-1,24
Şok Marketler11,2311,37-1,23
Şişe Cam5,255,31-1,13
Koç Holding14,2214,38-1,11
Alarko Holding1,992,01-1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:28
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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