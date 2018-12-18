Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,85 7,22 -18,98 Çemaş Döküm 0,92 0,99 -7,07 Fenerbahçe Futbol 6,92 7,15 -3,22 Anadolu Cam 2,51 2,57 -2,33 Soda Sanayii 7,44 7,61 -2,23 Gentaş 1,76 1,80 -2,22 Hektaş 9,03 9,20 -1,85 Kordsa Teknik Tekstil 9,65 9,83 -1,83 Göltaş Çimento 36,64 37,32 -1,82 Şekerbank 1,11 1,13 -1,77 Tüpraş 122,60 124,80 -1,76 İskenderun Demir Çelik 5,54 5,63 -1,60 Ülker Bisküvi 14,94 15,17 -1,52 Coca Cola İçecek 28,96 29,38 -1,43 Ege Endüstri 350,00 355,00 -1,41 Alarko GMYO 44,52 45,08 -1,24 Şok Marketler 11,23 11,37 -1,23 Şişe Cam 5,25 5,31 -1,13 Koç Holding 14,22 14,38 -1,11 Alarko Holding 1,99 2,01 -1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)