Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,94
|8,61
|-7,78
|Gübre Fabrikaları
|73,30
|77,45
|-5,36
|Bera Holding
|20,48
|21,00
|-2,48
|Aksa
|14,08
|14,43
|-2,43
|Zorlu Enerji
|2,87
|2,93
|-2,05
|Borusan Mannesmann
|27,28
|27,84
|-2,01
|Alkim Kimya
|15,48
|15,73
|-1,59
|Aksa Enerji
|7,73
|7,85
|-1,53
|Özak GMYO
|5,22
|5,30
|-1,51
|Halk GMYO
|3,29
|3,34
|-1,50
|Aksigorta
|9,73
|9,87
|-1,42
|İndeks Bilgisayar
|19,74
|20,02
|-1,40
|Verusa Holding
|43,48
|44,06
|-1,32
|İş Finansal Kiralama
|3,98
|4,03
|-1,24
|Bim Mağazalar
|76,75
|77,65
|-1,16
|Migros Ticaret
|44,30
|44,80
|-1,12
|Pegasus
|72,25
|73,00
|-1,03
|Türkiye Sigorta
|7,02
|7,09
|-0,99
|Ülker Bisküvi
|23,46
|23,68
|-0,93
|Ege Gübre
|147,00
|148,30
|-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)