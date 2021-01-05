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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:38:06 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim7,948,61-7,78
Gübre Fabrikaları73,3077,45-5,36
Bera Holding20,4821,00-2,48
Aksa14,0814,43-2,43
Zorlu Enerji2,872,93-2,05
Borusan Mannesmann27,2827,84-2,01
Alkim Kimya15,4815,73-1,59
Aksa Enerji7,737,85-1,53
Özak GMYO5,225,30-1,51
Halk GMYO3,293,34-1,50
Aksigorta9,739,87-1,42
İndeks Bilgisayar19,7420,02-1,40
Verusa Holding43,4844,06-1,32
İş Finansal Kiralama3,984,03-1,24
Bim Mağazalar76,7577,65-1,16
Migros Ticaret44,3044,80-1,12
Pegasus72,2573,00-1,03
Türkiye Sigorta7,027,09-0,99
Ülker Bisküvi23,4623,68-0,93
Ege Gübre147,00148,30-0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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