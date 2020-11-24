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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:28:49 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv28,8630,30-4,75
Bursa Çimento9,629,91-2,93
Gübre Fabrikaları49,3650,25-1,77
Kordsa Teknik Tekstil13,6813,80-0,87
Doğan Holding2,552,56-0,39
Bim Mağazalar69,3069,55-0,36
Selçuk Ecza Deposu9,499,51-0,21
Tümosan Motor ve Traktör11,4111,42-0,09
Bizim Mağazaları15,8115,82-0,06
Deva Holding23,4423,440,00
Koza Madencilik13,8013,800,00
Akiş GMYO3,793,790,00
Logo Yazılım99,2099,150,05
Arçelik29,1229,100,07
Şişe Cam7,097,080,14
Eczacıbaşı İlaç6,836,820,15
Koç Holding19,1519,120,16
Özak GMYO4,344,330,23
Sasa Polyester17,3317,290,23
Ereğli Demir Çelik11,4711,440,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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