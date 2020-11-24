Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|28,86
|30,30
|-4,75
|Bursa Çimento
|9,62
|9,91
|-2,93
|Gübre Fabrikaları
|49,36
|50,25
|-1,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,68
|13,80
|-0,87
|Doğan Holding
|2,55
|2,56
|-0,39
|Bim Mağazalar
|69,30
|69,55
|-0,36
|Selçuk Ecza Deposu
|9,49
|9,51
|-0,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,41
|11,42
|-0,09
|Bizim Mağazaları
|15,81
|15,82
|-0,06
|Deva Holding
|23,44
|23,44
|0,00
|Koza Madencilik
|13,80
|13,80
|0,00
|Akiş GMYO
|3,79
|3,79
|0,00
|Logo Yazılım
|99,20
|99,15
|0,05
|Arçelik
|29,12
|29,10
|0,07
|Şişe Cam
|7,09
|7,08
|0,14
|Eczacıbaşı İlaç
|6,83
|6,82
|0,15
|Koç Holding
|19,15
|19,12
|0,16
|Özak GMYO
|4,34
|4,33
|0,23
|Sasa Polyester
|17,33
|17,29
|0,23
|Ereğli Demir Çelik
|11,47
|11,44
|0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)