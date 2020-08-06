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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:26:29 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 573,10 610,00 -6,05
Bizim Mağazaları 14,79 15,56 -4,95
Ege Endüstri 661,20 693,50 -4,66
Şişe Cam 5,96 6,24 -4,49
Karel Elektronik 16,99 17,78 -4,44
Akçansa 10,99 11,50 -4,43
Sasa Polyester 12,05 12,60 -4,37
Çimsa 9,98 10,40 -4,04
Anadolu Cam 5,02 5,23 -4,02
Tat Gıda 10,53 10,95 -3,84
Bursa Çimento 5,63 5,85 -3,76
Torunlar GMYO 3,91 4,06 -3,69
Brisa 10,25 10,64 -3,67
Logo Yazılım 83,55 86,65 -3,58
Aselsan 16,25 16,84 -3,50
Borusan Mannesmann 12,23 12,67 -3,47
Türk Traktör 98,20 101,60 -3,35
Otokar 156,60 162,00 -3,33
Coca Cola İçecek 39,60 40,96 -3,32
Kordsa Teknik Tekstil 10,98 11,35 -3,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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