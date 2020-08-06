Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|573,10
|610,00
|-6,05
|Bizim Mağazaları
|14,79
|15,56
|-4,95
|Ege Endüstri
|661,20
|693,50
|-4,66
|Şişe Cam
|5,96
|6,24
|-4,49
|Karel Elektronik
|16,99
|17,78
|-4,44
|Akçansa
|10,99
|11,50
|-4,43
|Sasa Polyester
|12,05
|12,60
|-4,37
|Çimsa
|9,98
|10,40
|-4,04
|Anadolu Cam
|5,02
|5,23
|-4,02
|Tat Gıda
|10,53
|10,95
|-3,84
|Bursa Çimento
|5,63
|5,85
|-3,76
|Torunlar GMYO
|3,91
|4,06
|-3,69
|Brisa
|10,25
|10,64
|-3,67
|Logo Yazılım
|83,55
|86,65
|-3,58
|Aselsan
|16,25
|16,84
|-3,50
|Borusan Mannesmann
|12,23
|12,67
|-3,47
|Türk Traktör
|98,20
|101,60
|-3,35
|Otokar
|156,60
|162,00
|-3,33
|Coca Cola İçecek
|39,60
|40,96
|-3,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,98
|11,35
|-3,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)