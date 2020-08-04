Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|20,08
|21,12
|-4,92
|Akçansa
|12,26
|12,78
|-4,07
|Bim Mağazalar
|68,55
|71,45
|-4,06
|Aksa Enerji
|5,29
|5,48
|-3,47
|Brisa
|11,00
|11,37
|-3,25
|Çemtaş
|11,69
|12,05
|-2,99
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,68
|7,90
|-2,78
|Alarko GMYO
|16,13
|16,58
|-2,71
|Coca Cola İçecek
|43,44
|44,62
|-2,64
|Aksigorta
|7,35
|7,54
|-2,52
|Şok Marketler
|13,10
|13,43
|-2,46
|Torunlar GMYO
|4,25
|4,35
|-2,30
|Bizim Mağazaları
|16,61
|17,00
|-2,29
|Doğuş Otomotiv
|16,63
|17,00
|-2,18
|Aksa
|7,25
|7,40
|-2,03
|GSD Holding
|2,52
|2,57
|-1,95
|Özak GMYO
|4,54
|4,63
|-1,94
|Tofaş Oto Fabrikası
|24,96
|25,42
|-1,81
|Otokar
|165,10
|168,10
|-1,78
|Enka İnşaat
|6,39
|6,49
|-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)