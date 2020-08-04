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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:25:22 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 20,08 21,12 -4,92
Akçansa 12,26 12,78 -4,07
Bim Mağazalar 68,55 71,45 -4,06
Aksa Enerji 5,29 5,48 -3,47
Brisa 11,00 11,37 -3,25
Çemtaş 11,69 12,05 -2,99
İş Yatırım Menkul Değerler 7,68 7,90 -2,78
Alarko GMYO 16,13 16,58 -2,71
Coca Cola İçecek 43,44 44,62 -2,64
Aksigorta 7,35 7,54 -2,52
Şok Marketler 13,10 13,43 -2,46
Torunlar GMYO 4,25 4,35 -2,30
Bizim Mağazaları 16,61 17,00 -2,29
Doğuş Otomotiv 16,63 17,00 -2,18
Aksa 7,25 7,40 -2,03
GSD Holding 2,52 2,57 -1,95
Özak GMYO 4,54 4,63 -1,94
Tofaş Oto Fabrikası 24,96 25,42 -1,81
Otokar 165,10 168,10 -1,78
Enka İnşaat 6,39 6,49 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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