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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:32:33 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 798,80 835,10 -4,35
Tekfen Holding 15,09 15,59 -3,21
Trakya Cam 3,87 3,98 -2,76
Bizim Mağazaları 17,36 17,84 -2,69
Enerjisa Enerji 8,36 8,59 -2,68
Klimasan Klima 15,71 16,10 -2,42
Ülker Bisküvi 26,10 26,74 -2,39
Anadolu Efes 19,62 20,04 -2,10
Şişe Cam 5,90 6,01 -1,83
DO-CO 370,50 377,20 -1,78
İş Finansal Kiralama 3,92 3,99 -1,75
Bim Mağazalar 72,60 73,80 -1,63
MLP Sağlık 17,18 17,46 -1,60
Petkim 4,01 4,07 -1,47
İş Bankası (C) 4,96 5,03 -1,39
Bagfaş 17,17 17,41 -1,38
Aygaz 12,90 13,08 -1,38
Gübre Fabrikaları 28,40 28,78 -1,32
Halk GMYO 2,33 2,36 -1,27
Sabancı Holding 8,75 8,86 -1,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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