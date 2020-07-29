Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|798,80
|835,10
|-4,35
|Tekfen Holding
|15,09
|15,59
|-3,21
|Trakya Cam
|3,87
|3,98
|-2,76
|Bizim Mağazaları
|17,36
|17,84
|-2,69
|Enerjisa Enerji
|8,36
|8,59
|-2,68
|Klimasan Klima
|15,71
|16,10
|-2,42
|Ülker Bisküvi
|26,10
|26,74
|-2,39
|Anadolu Efes
|19,62
|20,04
|-2,10
|Şişe Cam
|5,90
|6,01
|-1,83
|DO-CO
|370,50
|377,20
|-1,78
|İş Finansal Kiralama
|3,92
|3,99
|-1,75
|Bim Mağazalar
|72,60
|73,80
|-1,63
|MLP Sağlık
|17,18
|17,46
|-1,60
|Petkim
|4,01
|4,07
|-1,47
|İş Bankası (C)
|4,96
|5,03
|-1,39
|Bagfaş
|17,17
|17,41
|-1,38
|Aygaz
|12,90
|13,08
|-1,38
|Gübre Fabrikaları
|28,40
|28,78
|-1,32
|Halk GMYO
|2,33
|2,36
|-1,27
|Sabancı Holding
|8,75
|8,86
|-1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)