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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-20 13:28:47 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,24 3,32 -2,41
Çelebi 77,70 79,20 -1,89
Logo Yazılım 90,40 91,90 -1,63
Vestel 17,25 17,52 -1,54
Anadolu Efes 20,50 20,78 -1,35
Zorlu Enerji 2,67 2,70 -1,11
TAV Havalimanları 17,45 17,64 -1,08
Doğuş Otomotiv 16,81 16,95 -0,83
T.S.K.B. 1,26 1,27 -0,79
Tekfen Holding 17,21 17,34 -0,75
Türk Traktör 99,40 100,10 -0,70
Odaş Elektrik 2,85 2,87 -0,70
Aksa Enerji 5,83 5,87 -0,68
Pegasus 51,55 51,90 -0,67
Bizim Mağazaları 19,96 20,08 -0,60
Albaraka Türk 1,76 1,77 -0,56
Oyak Çimento 9,08 9,13 -0,55
İskenderun Demir Çelik 7,31 7,35 -0,54
Aksigorta 7,90 7,94 -0,50
GSD Holding 2,19 2,20 -0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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