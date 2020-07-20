Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,24
|3,32
|-2,41
|Çelebi
|77,70
|79,20
|-1,89
|Logo Yazılım
|90,40
|91,90
|-1,63
|Vestel
|17,25
|17,52
|-1,54
|Anadolu Efes
|20,50
|20,78
|-1,35
|Zorlu Enerji
|2,67
|2,70
|-1,11
|TAV Havalimanları
|17,45
|17,64
|-1,08
|Doğuş Otomotiv
|16,81
|16,95
|-0,83
|T.S.K.B.
|1,26
|1,27
|-0,79
|Tekfen Holding
|17,21
|17,34
|-0,75
|Türk Traktör
|99,40
|100,10
|-0,70
|Odaş Elektrik
|2,85
|2,87
|-0,70
|Aksa Enerji
|5,83
|5,87
|-0,68
|Pegasus
|51,55
|51,90
|-0,67
|Bizim Mağazaları
|19,96
|20,08
|-0,60
|Albaraka Türk
|1,76
|1,77
|-0,56
|Oyak Çimento
|9,08
|9,13
|-0,55
|İskenderun Demir Çelik
|7,31
|7,35
|-0,54
|Aksigorta
|7,90
|7,94
|-0,50
|GSD Holding
|2,19
|2,20
|-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)