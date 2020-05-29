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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:27:47 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 62,10 64,05 -3,04
Netaş Telekomünikasyon 14,53 14,91 -2,55
Koza Madencilik 12,28 12,58 -2,38
Coca Cola İçecek 40,62 41,60 -2,36
Alkim Kimya 11,72 11,99 -2,25
Aksigorta 6,30 6,44 -2,17
İpek Doğal Enerji 15,16 15,48 -2,07
Türk Hava Yolları 12,43 12,68 -1,97
Selçuk Ecza Deposu 8,32 8,48 -1,89
Klimasan Klima 16,95 17,26 -1,80
TAV Havalimanları 20,04 20,40 -1,76
Enka İnşaat 5,58 5,68 -1,76
Migros Ticaret 32,94 33,52 -1,73
Logo Yazılım 74,85 76,15 -1,71
Sabancı Holding 8,44 8,58 -1,63
Koza Altın 73,65 74,80 -1,54
Tofaş Oto Fabrikası 22,44 22,78 -1,49
Pegasus 57,95 58,80 -1,45
Kartonsan 446,50 453,00 -1,43
Karel Elektronik 15,20 15,42 -1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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