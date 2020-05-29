Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|62,10
|64,05
|-3,04
|Netaş Telekomünikasyon
|14,53
|14,91
|-2,55
|Koza Madencilik
|12,28
|12,58
|-2,38
|Coca Cola İçecek
|40,62
|41,60
|-2,36
|Alkim Kimya
|11,72
|11,99
|-2,25
|Aksigorta
|6,30
|6,44
|-2,17
|İpek Doğal Enerji
|15,16
|15,48
|-2,07
|Türk Hava Yolları
|12,43
|12,68
|-1,97
|Selçuk Ecza Deposu
|8,32
|8,48
|-1,89
|Klimasan Klima
|16,95
|17,26
|-1,80
|TAV Havalimanları
|20,04
|20,40
|-1,76
|Enka İnşaat
|5,58
|5,68
|-1,76
|Migros Ticaret
|32,94
|33,52
|-1,73
|Logo Yazılım
|74,85
|76,15
|-1,71
|Sabancı Holding
|8,44
|8,58
|-1,63
|Koza Altın
|73,65
|74,80
|-1,54
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,44
|22,78
|-1,49
|Pegasus
|57,95
|58,80
|-1,45
|Kartonsan
|446,50
|453,00
|-1,43
|Karel Elektronik
|15,20
|15,42
|-1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)